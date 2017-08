Mit diesen Tricks hält deine Urlaubsbräune länger

1. Die richtige Vorbereitung

Die perfekte Vorbereitung VOR dem Sommerurlaub ist oft ausschlaggebend dafür, wie lang die Bräune danach anhält. Bevor man sich an den Strand oder in den Stadtpark legt und darauf wartet einen Teint zu bekommen, sollte man immer ein Peeling machen.



Nur so werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, wodurch die Basis für eine lang anhaltende Bräune geschaffen wird. Greift man nicht zum Körperpeeling, tönt die Sonne auch die toten Hautschüppchen, die bei der nächsten Dusche abfallen. Wer kein Peeling zur Hand hat, kann auch auf alten Kaffeesatz oder eine Mischung aus Olivenöl und Zucker zurückgreifen.

2. Sonnenschutz mit Bräunungs-Effekt

Klar, Sonnenschutz ist in der Sonne super wichtig. Nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für einen langen Bräunungseffekt. Denn: Gefährliche Sonnenbrände werden damit vorgebeugt und man kann sich Tag für Tag ein bisschen mehr bräunen. Unser Tipp: Greift zusätzlich zu einer Sonnencreme mit Bräunungs-Booster. Die gibt es von vielen verschiedenen Marken und unterstützen ein schnelleres und langanhaltendes Bräunungs-Ergebnis.

3. After Sun Lotion nicht vergessen!

Nach dem Sonnenbad hat die Haut an Feuchtigkeit verloren - die möchte sie jetzt zurück. Das funktioniert am besten mit spezieller After Sun Lotion. Auch Bodylotion ist eine Alternative, die ist oft aber nicht pflegend genug. Je häufiger ihr eure Haut nach dem Sommerurlaub mit Feuchtigkeit versorgt, desto länger wird die Bräune "eingeschlossen". Wer sich alle zwei Tage eincremt, wird den Effekt bemerken.

4. Selbstbräuner

Eure Bräune will sich trotz aller Hilfsmittel so langsam verabschieden? Dann könnt ihr natürlich noch zur letzten Lösung greifen: Selbstbräuner. Da ihr eh schon einen zarten Glow habt, wird es eurem Umfeld auch gar nicht auffallen, dass ihr ein bisschen gemogelt habt. Ihr wisst nicht, welches Produkt zu euch passt? In unserem großen Redaktions-Test zum Thema Selbstbräuner haben wir die gängigsten Produkte für euch unter die Lupe genommen.

