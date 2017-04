Krass! Simone hat sich drei Jahre lang die Fingernägel NICHT geschnitten

Wie sehen wohl Fingernägel aus, die man drei Jahre lang nicht geschnitten hat? Simone Taylor weiß es. Die 16-Jährige züchtet ihre Nägel seit dem Sommer 2014 und hat damit nicht nur Fans gewonnen. Via Instagram teilt sie seit Jahren den Wachstum ihrer Nägel mit ihren Followern - über 3.000 sind es schon. Dem englischen Medium Unilad gab sie ein Interview zu dem Thema und beantwortet interessante Fragen. Wie kommt man mit XXL-Nägeln im Alltag klar? Wie duscht man mit ihnen, geht auf die Toilette oder macht Sport? Und wie schafft man es, dass sie nicht abbrechen?

So sahen Simones Nägel 2014 aus, damals startete sie ihr "Projekt":

#nails #fruitnails #spring #nailart Ein Beitrag geteilt von Simone Christina💅🏻 (@simone_christina_) am 17. Mai 2015 um 3:21 Uhr

Wie eingeschränkt ist Simones Alltag?

Für die Nürnbergerin hat das tägliche Leben mit ihren neuen XXL-Nägeln so einige Tücken. Die junge Frau, die noch zur Schule geht, hat zum Beispiel beim Schreiben ihrer Klassenarbeiten erhebliche Probleme. Nach etwa einer Stunde fangen ihre Finger an, sich zu verkrampfen, weil das Führen des Stiftes so anstrengend ist. Das Tippen auf einer Computertastatur ist nahezu unmöglich - bedienen kann sie die Tasten nur mit ihren Knöcheln. Im Sport Unterricht haben die Lehrer zahlreiche Fehlstunden der Schülerin zu beklagen. Denn: Ballsportarten wie Volley- oder Basketball kann sie mit ihren Fingernägeln nicht mehr spielen. Das Schulpersonal habe sie deshalb schon des Öfteren darum gebeten, sich die Nägel doch abzuschneiden. Ohne Erfolg. Auch dass das Öffnen und Schließen von Reißverschlüssen und das Einshampoonieren der Haare zu Herausforderungen werden, weil sie dabei immer mit den Nägeln irgendwo hängen bleibt, können die Schülerin nicht davon überzeugen, ihre Nägel abzuscheiden.

So entwickelten sich die Fingernägel bis heute:

December 30, 2016 🖤💅🏻🌸#throwback Ein Beitrag geteilt von Simone Christina💅🏻 (@simone_christina_) am 21. Mär 2017 um 5:10 Uhr

Wie sind ihre Nägel so lang geworden?

Viele Frauen klagen über brüchige oder rissige Fingernägel und können sich wohl kaum vorstellen, wie Simones Fingernägel immer weiter wachsen, ohne abzubrechen. In dem Interview berichtete sie weiter, dass ihr nur ein einziges Mal ein Nagel gebrochen sei. Und zwar, als sie über ein kaputtes Tor klettern wollte, blieb sie beim Herunterspringen mit dem Mittelfinger hängen. Simone begann zunächst zu weinen, erinnerte sich aber, dass sie ihren Nagelkleber dabei hatte, sodass sie ihn sofort reparieren konnte. Seitdem verlässt sie ihr Haus nie ohne den Kleber. Damit die Nägel geschmeidig bleiben, investiert die Schülerin sehr viel Zeit in die Pflege. Täglich reinigt sie die Unterseiten mit Wattestäbchen, feilt sie gerade und stärkt sie mit zwei Schichten Nagelhärter. Öl für die Nagelhaut seien ebenfalls ein Muss. Wem es gefällt ...