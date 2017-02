Unreine Haut? Dann solltest du DIESE Licht-Maske kennen

Turn on the light! Get clear skin. Sign up & be the first to get the NEW Light Therapy #Acne Mask. Link in bio. Ein von Neutrogena (@neutrogena) gepostetes Video am 30. Sep 2016 um 8:55 Uhr

LED-Masken fürs Gesicht: Das Beauty-Geheimnis der Stars

Egal ob Normalo oder Promi - viele Frauen leiden unter unreiner Haut und Akne. Um die Hautprobleme zu bekämpfen, haben sich schon vor Jahren LED-Masken etabliert. Denn: Blaues Licht reizt die Chemikalien innerhalb der Akne-Bakterien und lässt sie absterben. Um diese spezielle Technik nutzen zu können, musste man sich bislang in ärztliche Behandlung begeben oder sich selbst eine Lichtmaske besorgen. Das Problem daran ist nur, dass diese Geräte sehr teuer sind. Genauer gesagt, ist man bei einem Lichtgerät schnell mal bei 1000 bis 3000 Euro. Dadurch waren die meisten Frauen an ihren Hautarzt gebunden. Auch Promis standen öffentlich zu ihrem Besuch beim Profi und posteten auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken fleißig Selfies von sich und einer LED-Maske im Gesicht. Darunter Jessica Alba und Kelly Rowland.

Doch jetzt gibt es Neuigkeiten: Endlich ist ein preislich erschwingliches Gerät im Handel gelandet!

Kick back while you get clear skin with the NEW Light Therapy #Acne Mask. Shop our profile link now! Ein von Neutrogena (@neutrogena) gepostetes Foto am 22. Okt 2016 um 16:02 Uhr

LED-Maske: Endlich eine günstige Alternative

Kaum eine Privatperson konnte sich demnach ein teures LED-Gerät selber kaufen und immer den Gang zum Profi in Kauf nehmen. Damit ist jetzt allerdings Schluss. Endlich hat ein Kosmetik-Unternehmen eine günstige Alternative auf den Markt gebracht, die für uns alle erschwinglich ist. Die Lichtmaske von Neutrogena verfügt über ein Zwei-Stufen-Programm: Das eingeschaltete blaue Licht bekämpft Akne, das rote Licht dagegen fiese Rötungen.

Trotzdem gibt es (bislang) schlechte Nachrichten für alle, die in Deutschland leben. Aktuell ist die Maske nur in den USA erhältlich, kann nur über Onlineshops wie Amazon nach Deutschland geliefert werden. Dort kostet sie rund 35 Dollar (ca. 33 Euro). Wann die Schönheitsmaske in den deutschen Einzelhandel eingeführt wird, ist aktuell noch nicht klar.