Was ist denn mit diesem Star passiert?

Wie alt schätzt ihr diese Frau?

Stirn – faltenfrei, Wangen – prall und makellos, Hals – von Truthahn keine Spur. Ein Gesicht, das eher aussieht wie Ende zwanzig als knapp vor sechzig. Es ist das von Michelle Pfeiffer, die seit 1982 zu den ganz großen Schauspielerinnen der Welt gehört.

Michelle Pfeiffer – am 29sten April feiert sie ihren 59. Geburtstag!

Um Michelle war es lange still. Seit 2013 war die Pfeiffer nicht mehr in einem Film zu sehen. Und fast ebenso selten auf dem roten Teppich. Jetzt begegnen wir ihr wieder – und sie sieht aus, als wäre seit 1980 kein Tag vergangen. Wie geht denn das? In Interviews betonte Michelle immer wieder, wie wichtig ihr das natürliche Altern sei. Allerdings gab sie schon vor ein paar Jahren zu, "hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen" machen zu lassen. Jetzt hat sie allerdings ganz schön viel machen lassen, denn die Stirn des Hollywoodstars ist absolut faltenfrei! Anscheinend war der Druck für Michelle so groß, dass sie sich nun dem Jugenddiktat gebeugt hat – schließlich wollte sie ihrer Karriere einen neuen Anschub geben. Pfeiffer kümmerte sich jahrelang intensiv um ihre Familie und stellte Rollenangebote nach Prüfung auf Vereinbarkeit hinten an. Dem Magazin Interview vertraute sie an:

"Ich wurde so wählerisch, dass ich unengagierbar wurde. Und dann... ich weiß auch nicht, dann ist das Leben einfach weitergegangen."

Jetzt ist sie zurück – optisch jünger denn je…

2017 kehrt Michelle Pfeiffer gleich mehrfach auf die Leinwand zurück: Im HBO-Film "The Wizard of Lies", dem Darren-Aronofsky-Streifen "Mother!" und in der Krimi-Verfilmung "Mord im Orient-Express" mit Johnny Depp, Penelope Cruz und Daisy Ridley. Und nein, sie spielt nicht die Tochter von Johnny und Penelope. Obwohl sie es ja absurderweise optisch könnte …