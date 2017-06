Mit Make-up schwimmen gehen? DAS macht es mit deiner Haut

Ob im Freibad oder am Strand, wir alle tun es: Mit Make-up ins Wasser springen. Dass wir dabei Foundation, Mascara und Rouge auf der Haut haben, stört uns nicht. Trotzdem stellt man sich ab und zu mal die Frage, ob das für die Haut eigentlich schädlich ist. Schließlich ist im Poolwasser meist ein hoher Gehalt an Chlor enthalten, im Meer ist es Salz, dass mit dem Make-up unter Umständen eine schädliche Verbindung eingehen kann. Oder etwa nicht? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen und haben eine eindeutige Antwort für euch.

Mit Make-up baden gehen: Deshalb ist es ungefährlich

An dieser Stelle sei zunächst gesagt: Mit Make-up baden zu gehen ist für die Haut generell unbedenklich. Soweit so gut! Jedoch ist es sinnvoll, Foundation und Co. NACH dem Schwimmen zu entfernen. Denn: Wenn die Schminke auf der Haut trocknet, können Reizungen und Bakterien auf der Haut die Folge sein. Der Grund liegt auf der Hand. Durch Chlor und Salzwasser kann das Make-up eine Reaktion auslösen, die der Haut unter Umständen schadet.

Einzige Ausnahme: wasserfestes Make-up. Das ist auf jegliche Umwelteinflüsse abgestimmt. Bei "normalem" Make-up gilt also: Entweder direkt weglassen oder nach dem Badegang entfernen. So seid ihr immer auf der sicheren Seite und müsst keine Hautirritationen oder Ähnliches befürchten. Worauf ihr dagegen auf keinen Fall verzichten solltet: die Sonnencreme! Egal, ob ihr zu Make-up greift oder nicht.

