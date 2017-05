Huch! Pamela Anderson ist kaum wiederzuerkennen

So, wie auf diesem Bild, kennen wir sie: Pamela Anderson, legendäre Baywatch-Nixe und Männertraum. Doch so sieht sie nicht mehr aus!

Bei den Filmfestspielen in Cannes ist Pam am Wochenende mit einem komplett neuen Look aufgetaucht: Die Haare streng nach hinten gelegt und wesentlich weniger Make-Up im Gesicht - schon ist die Ikone der 90er kaum noch wiederzuerkennen.

Wir müssen zugeben: In Kombination mit der eleganten Abendgarderobe und den Ohrringen macht das ganz schön was her, Pam - auch, wenn wir uns noch an diesen Look gewöhnen müssen …