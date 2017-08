Gepflegte Füße: Sieben Fragen & Antworten

Kunstvoll lackiert und dann gleich wieder eine Macke in der Farbe? Passiert in der Freiluftsaison häufiger, weil die Nägel immer mal irgendwo anecken können. Zudem kann durch UV-Strahlen, Chlor vom Poolwasser, etc. die Leuchtkraft der Farbe verloren gehen. Dagegen hilft ein Überlack mit UV-Filter, der über jeden bunten Lack aufgetragen werden kann (z. B. von Sally Hansen). Zusätzlich immer auch Unterlack verwenden: Er gleicht Unebenheiten im Nagel aus, so dass sich die Farbe besser verteilt, und schützt die Nägel vor dem Verfärben durch knallige Töne. Ansonsten sind auch langanhaltende Lacke ein gute Option - die kann man mittlerweile zu Hause selbst aufpinseln (z. B. "All Week Long" von LCN) oder man geht zur Kosmetikerin.