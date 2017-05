Welche Augencreme ist die Beste? Wir haben den Test gemacht!

"Ja es ist soweit. Ich bin 27 und die ersten Fältchen sind da. Augencreme gehört jetzt also zu meinem täglichen Pflege-Ritual. Da ich sehr empfindliche Haut habe und zu Rötungen neige, lasse ich nur spezielle Pflege aus der Apotheke an mein Gesicht. Die Inhaltsstoffe in der Augenpflege von Nuxe sind zu rund 90 Prozent pflanzlicher Herkunft und hypoallergen - also wage ich einen Versuch. Die Creme ist leicht, zieht schnell ein und reizt meine Haut nicht. Puh! Also creme ich fleißig weiter. Morgens und abends, so wie es empfohlen wird. Und siehe da, nach zwei Wochen scheint meine Augenpartie ein wenig straffer als sonst. Nur Einbildung? Fest steht: Die Haut unter meinen Augen fühlt sich angenehm und erholt an. An meinen Augenringen hat sich leider nicht viel getan...aber vielleicht hilft in Zukunft auch schon etwas mehr Schlaf."



15 ml kosten ca. 31 Euro, erhältlich in Apotheken sowie ausgewählten Parfümerien und Kaufhäusern.