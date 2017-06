BRIGITTE Beauty-Test: die besten Sheet-Masken mit Gruseleffekt

Jana, freie Beauty-Redakteurin:



"Es ist gar nicht so einfach das glibberige Ding aus der Verpackung zu bekommen. 'Mit Wirkstoffen getränkt' ist bei dieser Maske nicht nur ein Versprechen - sie tropft wirklich, als ich sie endlich in den Händen halte.

Im Gesicht fühlt sich die 'Sheet Mask' erstaunlich angenehm an: kühl und schön weich. Durch den hohen Feuchtigkeitsanteil haftet sie unglaublich gut, so dass man damit ruhig durch die Gegend rennen kann und nicht auf dem Sofa hocken muss.

Der erste Blick in den Spiegel ist allerdings sehr gewöhnungsbedürftig. Huch, das sieht ja aus wie an Halloween! Aber die Grimassen, die man mit der Maske schneiden kann, sind einfach herrlich! Ich verstehe die Promis nur zu gut, dass sie ihre Selfies ins Netz stellen. Was für ein Spaß!

Ich lasse die Maske rund eine halbe Stunde auf dem Gesicht. Eigentlich soll sie nach 20 Minuten runter - aber sie fühlt sich so gut an. Das Hautgefühl danach ist Bombe! Mein Teint sieht richtig schön prall und rosig aus. Kein Grauschleier, keine trockenen Stellen mehr. Toll!

Fazit: Jederzeit wieder! Und das Kostüm für's nächste Halloween hab ich auch schon!"

"Bio Cellulose Facial Treatment Mask" von 111Skin, das Stück ca. 25 Euro.