Studie belegt: Sonnencreme macht Falten rückgängig!

Der Sommer steht in den Startlöchern und spätestens jetzt machen wir uns wieder Gedanken darüber, welcher Lichtschutzfaktor für uns der Beste ist. Denn wenn wir mittlerweile eins verstanden haben, dann wie wichtig es ist, sich nicht ungeschützt den UV-Strahlen auszusetzen.



Macht man es doch können Pigmentflecken, trockene Haut, ein unregelmäßiger Teint und vor allem Knitterfältchen die Folge sein. Und vor allem Letzteres möchten die wenigsten. Wer also in seiner Jugend keinen allzu großen Wert auf Sonnemilch und Co. gelegt hat, der kann schon mit Mitte 20 die ersten Zeichen der Hautalterung erkennen - und ärgert sich unter Umständen.



Doch hier kommen gute Nachrichten! Eine Studie des Pharmaunternehmens 'Johnson & Johnson' hat herausgefunden: Sonnencreme kann die Haut nicht nur vor neuen Schäden schützen, sie kann bestehende sogar reparieren.

So bekämpft Sonnecreme Falten

Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, führten US-amerikanische Ärzte und Wissenschaftler eine Studie mit 32 Frauen durch, die ein Jahr lang täglich Lichtschutzfaktor 30 trugen. Regelmäßige Tests und Messungen der Haut ergaben, dass dadurch nicht nur neue Hautschäden verhindert wurden, sondern sich das Hautbild insgesamt verbessert hatte - feine Linien wurden reduziert und Pigmentstörungen weniger sichtbar.

Wie kann das sein?

Forscher haben für dieses Phänomen eine ganz einfache Erklärung: Die Selbstreparatur der Haut sei verantwortlich. Denn ähnlich wie sich die Lungen langsam regenerieren, wenn man mit dem Rauchen aufhört, so hat auch die Haut einen natürlichen Reparatur-Prozess. Schließlich ist die Haut unser größtes Organ.



Wird die Haut durch den aufgetragenen Sonnenschutz nicht weiter geschädigt, hat sie ausreichend Zeit, sich wieder zu erholen und Falten zu regenerieren. Für alle, die genau das wollen, gilt also: Sonnenschutz sollte einen Platz in der täglichen Beauty-Routine haben.