Sonnencreme-Test: Das sind die besten im Redaktionstest

Wer hat getestet? Ann-Christin Gebhardt, Social Media Redakteurin

Was wurde getestet? Biotherm Crème Solaire Anti-Âge, LSF 30, 50 ml, 26 Euro

So hat die Sonnencreme in unserem Test abgeschnitten:

An dieser Stelle gebe ich es zu: Wenn es um den Sonnenschutz meiner Haut geht, schludere ich hin und wieder etwas. Ich weiß, das wird sich früher oder später ganz übel rächen und deswegen gelobe ich ab sofort Besserung. Und das fällt mir bei der Crème Solaire Anti-Âge von Biotherm überhaupt nicht schwer. Denn die Sonnencrème ist ein Traum!



Das Produkt verspricht einen optimalen Schutz gegen UV-Strahlen, um sonnenbedingter Hautalterung vorzubeugen. Noch dazu soll sie gegen Falten, Pigmentflecken und trockene Haut wirken. Was will man mehr? Und das Tolle: Sie hält, was sie verspricht - zumindest das, was ich nach meinem Test (noch dazu in einer wetterunbeständigen Stadt wie Hamburg) beurteilen kann.



Die Creme zieht super schnell ein und macht die Haut schön geschmeidig, ohne dabei einen fettigen Film zu hinterlassen, der einem die Klamotten versaut. Noch dazu riecht sie herrlich sommerlich. Auch nach längerer Zeit in der Sonne hat sich meine Haut gut gepflegt und geschützt angefühlt. Lichtschutzfaktor 30 war in meinem Fall total ausreichend, wobei ich auch sehr unkomplizierte und unempfindliche Haut habe.



Ich habe sie statt meiner üblichen Feuchtigkeitspflege verwendet und konnte bereits kurz nach dem Eincremen schon Make-up auftragen. Die Konsistenz ist ganz leicht und ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Gesicht so eingekleistert ist. Ob sie nun wirklich auch noch Wunder bei Falten, Pigmentflecken und Co. bewirkt, kann ich leider noch nicht beurteilen, aber ich werde sie definitiv weiter benutzen und wer weiß: Vielleicht schützt sie nicht nur gegen Sonne, sondern macht tatsächlich auch noch schöner.