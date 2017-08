Der Sauger für vollere Lippen im Test: Was kann er wirklich?

Was wurde getestet? Das handliche Vakuumgerät "Kiss Lip Plumping System" von PMD, das innerhalb von Sekunden voluminösere Lippen schenken soll.

Wie geht's? Das Lippenvergrößerungssystem für zehn Sekunden an die jeweilige Lippenpartie halten und schon wird die Lippe "aufgepumpt". Der Effekt soll rund vier Stunden halten. Dieses Versprechen macht neugierig!

Was sagt die Testperson? Mode- und Beauty-Redakteurin Karo hat den Lip-Plumper während einer Facebook-Live-Sendung ausprobiert: "Das handliche Gerät sieht ganz witzig aus, und beim ersten Anblick denkt man nicht sofort, dass es sich um ein Beauty-Tool handelt. Auf meine trockenen Lippen gebe ich als Erstes ein Serum, das mitgeliefert wurde. Es riecht erfrischend nach Minze und soll bei der Aufpolsterung unterstützen.

Nun führe ich das Tool an den Mund und lasse es sich zweimal an der Oberlippe und zweimal an der Unterlippe für jeweils zehn Sekunden festsaugen. Es gibt zwei verschiedene Druck-Stufen: Die erste soll für einen schnellen Effekt sorgen, die zweite soll ein intensiveres Ergebnis schenken. Der Druck fühlt sich jedenfalls nicht unangenehm an.

Danach betrachte ich meine Lippen im Spiegel. Ein wenig voller und gut durchblutet sind sie schon. Allerdings sehen sie auch etwas geschwollen aus. Die nächsten 20 Minuten prickelt es. Toll: Auf den Lippenkonturenstift kann ich verzichten, mein roter Lippenstift zieht jetzt exakt seine Linien. Damit der Effekt bestehen bleibt, werde ich das Tool die nächsten drei Wochen täglich testen. Ich bin gespannt, ob sich an meinen Lippen noch mehr tut."

Was kostet’s? Das "Kiss Lip Plumping System" von PMD kann hier für ca. 150 Euro bestellt werden.

Schaut in unsere Facebook Live-Folge rein, in der Karo unter anderem dieses Tool live getestet hat: