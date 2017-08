Ein perfektes Make-up lässt euch strahlen und betont eure Vorzüge. Auf BRIGITTE.de findet ihr die neuesten Make-up-Trends und Step-by-Step-Anleitungen für ein rundum gelungenes Make-up - von der richtigen Foundation über Puder und Rouge bis hin zu Lidschatten und Lippenstift. Ihr bevorzugt ein natürliches natürliches Make-up ? Wir zeigen euch in unserer Schminkschule Schritt für Schritt, wie man den Nude-Look schminkt. Außerdem verraten wir, wie ihr Eyeliner auftragen könnt für den angesagten 60ies Glamour Lidstrich, dramatische Smokey Eyes schminkt und wie ihr eure Lippen betont.Was kommt und was bleibt in Sachen Make-up und Styling? Wir halten euch auf dem Laufenden, was in den nächsten Seasons top ist und auf was ihr verzichten könnt. Wir zeigen die neusten Make-up-Trends von Make-up-Artists wie der Amerikanerin Bobbi Brown und anderen Star-Stylisten, die ihre Make-up-Kreationen auf den Fashion Weeks präsentieren. Dazu gibt es die neuesten Beauty- und Make-up-Produkte. Welches Make-up kann ich als Brillenträgerin tragen? Wir zeigen euch die besten Schminktipps für Brillenträger , um eure Augen auch mit Brille besonders gut in Szene zu setzen.Unser großes Make-up-Archiv ist voll mit wertvollen Tipps & Tricks rund ums Make-up, hier findet ihr garantiert euren ganz persönlichen Style!