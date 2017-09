Verrückt! Das sind die 6 absurdesten Augenbrauen-Trends des Jahres

1. Monobraue

Ja, ihr habt richtig gelesen. Monobrauen galten lange als absolutes Desaster und führten dazu, dass Frauen sich lieber zu viele Härchen aus dem Gesicht zupften als zu wenig. Und im Jahr 2017 sind Monobrauen der neue große Trend. Wir geben zu, dieser Look erfordert eine gewisse Portion Mut. Model Sophia Hadjipanteli hat sich getraut und liebt ihre neue Braue.

Ein Beitrag geteilt von Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) am 10. Sep 2017 um 10:53 Uhr

2. Geflochtene Augenbrauen

Bei diesem "Trend" werden die kleinen Härchen über den Augen nicht wirklich geflochten. In Wahrheit ist es eine Mischung aus besonders guten Schmink-Skills und etwas Photoshop-Arbeit. Doch real oder nicht - in den sozialen Medien waren alle in kürzester Zeit total verrückt nach geflochtenen Brauen.

Ein Beitrag geteilt von Melania Yaneva 🇧🇬 (@melania.y) am 4. Sep 2017 um 12:07 Uhr

3. Wavy Brows

Diese Augenbrauenform wurde auch unter dem Namen "Schlangen-Brauen" bekannt und haben typischerweise eine Wellenform. Ob das wirklich alltagstauglich ist? Das haben wir uns wohl alle gefragt. Trotzdem hat uns der Trend gleich mehrere Wochen begleitet. Was meint ihr: stylish oder schräg?

Ein Beitrag geteilt von Titan Tyra (@titantyra) am 13. Sep 2017 um 22:49 Uhr

4. Gebleichte Augenbrauen

Während wir in den letzten Jahren unseren Fokus immer mehr auf die Brauen richteten, sprießen Brow Bars plötzlich wie Pilze aus dem Boden, um unsere kleinen Härchen schön dunkel zu färben und dem Gesicht so mehr Kontur zu geben. Promis drehten den Spieß dann jedoch einfach um und begannen, die Augenbrauen stattdessen einfach mal zu bleichen. Wie auch Model Lena Gercke auf diesem Foto.

Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am 22. Nov 2016 um 1:24 Uhr

5. Glitzer-Brauen

Bei diesem Anblick denkt man schnell an Karneval: Glitzer-Augenbrauen waren noch so ein überraschendes Phänomen, das auf Instagram und Co. viiiele Fans gefunden hat. Ob Gold, Silber oder in den schillerndsten Regenbogenfarben - hauptsache es funkelt fleißig.

Ein Beitrag geteilt von Swayze Morgan (@swayzemorgan) am 13. Sep 2017 um 11:01 Uhr

6. Stacheldraht Brows

Mit den Stacheldraht Brauen fingen die absurden Augenbrauen-Trends erst richtig an. Um diesen Look zu kreieren, braucht ihr lediglich etwas Styling-Gel und ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das wissen auch Beauty-Blogger und haben diesen Trend erst so richtig groß gemacht.