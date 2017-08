Bananen-Puder ist der neueste Beauty-Hype 🍌

Ob Foundation, Concealer, Primer, Highlighter oder Bronzer - es gibt viele Produkte, die einen ebenm├Ą├čigen und vermeintlich perfekten Teint zaubern sollen. Doch wenn es nach amerikanischen Make-up-Profis geht, braucht man eigentlich nur ein Beauty-Wundermittel, um sich optimal in Szene zu setzen: Banana Powder. Was skurril klingt, l├Âst im Internet geraden einen wahren Hype aus. Wir erkl├Ąren, was dahinter steckt.

Banana-Powder: Was ist das?

Tats├Ąchlich hat Bananen-Puder gar nichts mit Bananen zu tun. Weder riecht es nach der Frucht, noch wird es daraus hergestellt. Die gelbe Farbe ist die einzige Gemeinsamkeit. Das lose Puder, auf das auch Beauty-Junkie Kim Kardashian schw├Ârt, l├Ąsst sich f├╝r das Konturieren des Gesichts einsetzen und soll das Make-up haltbarer machen.

Genauer gesagt, verhindert das pudrige Produkt, das sich Foundation oder Concealer in kleinen F├Ąltchen absetzen, l├Ąsst R├Âtungen und Hautunebenheiten verschwinden und reduziert Glanz. Visagisten benutzen es zudem als Highlighter.

Bananen-Puder anwenden: So geht's!

Das Puder wird nach Foundation und Concealer mit einem Pinsel oder Schw├Ąmmchen aufgetragen. Um die Gesichtskonturen optimal zu betonen, wird es ├╝berall dort aufgetupft, wo man normalerweise einen hellen Highlighter platzieren w├╝rde. Das hei├čt, vor allem auf den Wangenknochen, auf dem Nasenr├╝cken und am Kinn. Dann etwa zehn Minuten warten und das Puder einwirken lassen, bis sich es sich durch die K├Ârperw├Ąrme mit der Haut verbunden hat. ├ťbersch├╝ssiges mit einem Pinsel abpudern - fertig! Diese Technik kennen wir ├╝brigens noch vom Baking.

Wo kann man Banana Powder kaufen?

Das gelbe Bananen-Puder gibt es mittlerweile von vielen verschiedenen Beauty-Herstellern in Drogerien und Parf├╝merien. Die Preise variieren sehr stark und liegen etwa zwischen 6 und 25 Euro.

Ihr m├Âchtet den Trend unbedingt ausprobieren? Eine Auswahl an passenden Produkten haben wir euch aus den Onlineshops zusammengestellt. Viel Spa├č beim Nachshoppen: