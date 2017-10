Schnäppchenjagd! Diese Beauty-Produkte sind diese Woche im Sale 😍

Schnäppchen bei Douglas

Auf Douglas gibt es ordentliche Rabatte, wenn man weiß, wo genau man schauen muss (Stichwort: SALE-Kategorie!). So kann man bei Pflegeartikel, Make-up und Düften locker 20-30 Prozent sparen - auch bei ganz aktuellen Produkten wie dem Gucci-Signature Duft "Bloom". EdP, 30 ml von 68 auf 55 Euro reduziert oder das "Skin Oxygen Cooling Gel" von Biotherm, 50 ml von 53 Euro auf 43 Euro.

Schnäppchen bei Niche Beauty

Wer auf Nischenmarken wie Pixi oder By Terry steht, der ist bei Niche-beauty.com genau richtig. Leider sind die außergewöhnlichen Produkte immer recht teuer, aber man kann auch Glück haben. Denn auch hier findet sich in der Kategorie Sale eine feine Selektion an Produkten, die zum Teil bis zu 70 Prozent günstiger sind. So zum Beispiel den "Baume de Rose" von By Terry von 43 Euro auf 13 Euro, den "Platinum"- Nagellack von Kure Bazaar von 17 Euro auf 8 Euro oder die "Un-wrinkle Night Cream" von Peter Thomas Roth von 165 Euro auf 83 Euro reduziert.

Schnäppchen bei Flaconi

Nicht nur Düfte, auch Pflege- und Make-up-Produkte bietet der Onlineshop Flaconi.de an. Genial: Die Sale-Kategorie, unter der sich immer zahlreiche coole Markenprodukte um ein vielfaches günstiger verstecken. So zum Beispiel das "Citrus Deodorant" von Weleda, 100 ml von 10 Euro auf ca. 9 Euro oder die "Re-Nutritiv Replenishing Comfort"- Augenpflege von Lancôme, 15 ml von 97 Euro auf 77 Euro.

Schnäppchen bei Najoba

Naturkosmetik-Fans kommen auf Najoba.de ganz auf ihre Kosten. Dort kann man zertifizierte Bio-Kosmetik shoppen und auch was sparen. Da das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Bio-Kosmetik verkürzt ist, werden insbesondere diese Produkte in den Sale gesteckt, die bald ablaufen. So zum Beispiel das "Wild Rose Intensivserum" von Korres, 30 ml von 44 Euro auf 27 Euro oder den Nagellack "Milan" von Organic Glam von 18 Euro auf 15 Euro.

Schnäppchen bei Amazon Beauty

Neben dem 1-Euro-Produkten bietet Amazon Beauty auf Amazon.de auch eine große Range an Markenprodukte im Sale an. Darunter: den heißgeliebten "Beauty Blender" von 20 Euro auf 16 Euro reduziert; das "3 Zone Reinigungssystem" von Olaz Regenerist von 40 Euro auf 17 Euro und den "L'Eau"- Duft von Jimmy Chor von 40 Euro auf 33 Euro vergünstigt.