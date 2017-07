Psst! Wir verraten euch die Beauty-Trends von morgen!

Bei der Präsentation von Rianna und Nina in den Gärten des Kronprinzenpalais in Berlin Mitte sah man viel Buntes. Mustermix und Ethno-Stil auf opulenten Kleidern, Röcken und Kimonos - da war ganz schön was los! Auf dem Gesicht ging es hingegen ein wenig traditioneller zu. Das Team um Visagistin Loni Baur schminkte verführerisch rote Lippen und einen sexy Eyeliner. Eben ein Klassiker, mit dem man nichts falsch machen kann. Die Haare wurden in Locken gelegt und im messy Style hochgesteckt. Ein tragbarer Look!