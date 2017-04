Bitte lächeln! 5 Beauty-Tricks, die euch auf Fotos besser aussehen lassen

1. Highlighter richtig setzen

Wer auf Fotos besonders gut aussehen möchte, sollte darauf achten, das Gesicht perfekt zu konturieren. Das schafft man unter anderem mit einem hellen Highlighter, den man über dem Make-up aufträgt und der so für einen schönen Glow sorgt. Ein Produkt mit cremiger Textur wählen, diese leicht zwischen den Fingerspitzen verreiben und vorsichtig auf Stirn, Wangenknochen und Nase verteilen. Tipp: Die helle Farbe nur leicht auf die Haut auftupfen und nicht verreiben. Das wirkt natürlicher. Ihr habt keinen Highlighter parat? Kein Problem. Als kurzfristige Lösung kann dieser auch durch einen Klecks Feuchtigkeitscreme ersetzt werden.

2. Auf die Lippenfarbe kommt es an

Kaum etwas kann einen Look so perfektionieren wie die richtige Lippenfarbe. Dabei sollte jedoch genau auf den Ton geachtet werden. Für Fotos eignen sich besonders gut Rot- und Beerentöne. Wichtig ist, dass die Farbe ins Bläuliche geht, denn so werden leichte Gelbtöne neutralisiert. Die Zähne wirken also automatisch weißer. Wer es dezenter mag, greift am besten zu einem hellen Gloss.

3. Die Augenbrauen nicht vergessen

Die Augenbrauenform verleiht dem Gesicht seinen besonderen Ausdruck. Damit das Make-up auf einem Foto schön rüberkommt, ist es sinnvoll, die Brauen mit einem Bürstchen in Form zu bringen und sie mit einem Stift oder etwas Puder aufzufüllen. Damit nichts verrutscht, kann man die Härchen mit etwas Wachs fixieren.

4. Viel hilft viel!

Wenn es um ein Foto geht, sollte bei der Mascara nicht gespart werden. Die Kameras (besonders kleine Handykameras) verschlucken zartes Make-up, wodurch man schnell ungeschminkt aussieht. Deshalb ist es gerade bei den Wimpern wichtig, das man viel Mascara benutzt. Man kann ohne schlechtes Gewissen dreimal tuschen und vor allem bei den äußeren Augenwinkeln großzügig sein. Nur so rücken die Wimpern auf Fotos nicht in den Hintergrund. Nicht vergessen: Auch der untere Wimpernkranz darf nicht vergessen werden. Wer noch einen drauf setzen will, zieht einen Lidstrich.