Blauer Kajal: Der 80er Schminktrend macht uns frühlingsfrisch

In den 80ern wurden die Haare gekreppt, die Wangen bekamen ein knalliges Rouge verpasst und die Augen funkelten in leuchtenden Blau-Tönen. Gekrepptes Haar ist schon seit einiger Zeit wieder hip und unter knalligem Rouge verstehen wir heute Draping. So war es nur eine Frage der Zeit, bis blauer Kajal unsere Augen zurückerobert. Dieses Mal wird der Eyeliner ein wenig sparsamer eingesetzt als vor 25 Jahren. Trotzdem zeigt das Augen-Make-up Wirkung und fällt auf: Der Blick wirkt klarer und der farbige Liner frischt unseren Teint auf.

Steht mir überhaupt ein blauer Kajal?

Beim Kauf eines Kajals oder Eyeliner sollte auf die passende Blau-Nuance, die eurem Hautton und eurer Augenfarbe am besten schmeichelt, geachtet werden. Bei dunkelbraunen Augen sieht ein dunkleres Marineblau toll aus, bei grünen Augen ein lila-stichiger Ton. Blauen Augen steht ein Petrolblau.

Und so gibt es ein blaues Auge:

Wenn ihr eure Augen in den Fokus setzt, sollte das restliche Make-up sich zurückhalten. Ein ebenmäßiger Teint und Lippen in einem soften Nude-Ton reichen völlig aus. Dezent wirkt es, wenn nur auf der unteren Wasserlinie die Farbe aufgetragen wird. So erkennt man erst auf den zweiten Blick, dass das Auge farbig schimmert. Könner ziehen den Eyeliner am oberen Wimpernkranz entlang. Und wer mutig genug ist, kann einmal ums Auge mit einem feinen Pinsel die Farbe verteilen. Aber verblenden nicht vergessen!

Mit diesen Produkten steht einem perfekt geschminktem blauen Auge nichts mehr im Wege: