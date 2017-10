Das sind die drei coolsten Lippenstifte im Herbst 💄

Lippenstifte in hunderten Farben und Texturen liegen wieder in den Shops bereit und warten darauf, uns in Herbststimmung zu versetzen. Ganz klar: Jetzt ist wieder Zeit, in frisches Lippenrot zu investieren, denn zum Saisonstart stehen alle Zeichen auf VerÀnderung.

Wir haben die Newcomer des Herbstes gecheckt und festgestellt: Diese drei Lippenstifte sind die Must-haves der Saison!

1. Absolute DeckungÂ

Ein Beitrag geteilt von M·A·C Cosmetics Deutschland (@maccosmeticsdeutschland) am 15. Okt 2017 um 4:57 Uhr



Matt bleibt Trend - aber mit hoher Deckkraft. Die Mac-Kollektion aus 32 Nuancen ist hochpigmentiert und trocknet nicht aus. Die Farben sind extrem intensiv und halten besonders lang. Hier gibt es den Mac Retro Matte Liquid Lipcolour online.Â

2. HĂ€lt ewig!

Ein Beitrag geteilt von Maybelline Glossy Talk (@glossytalkmaybelline) am 7. Okt 2017 um 9:00 Uhr



Farben-Freude! Die Lippenstifte "Super Stay Matte Ink Lipstick" von Maybelline sind deckender als ein normaler Lipgloss und lassen sich aufgrund des spitzen Applikators sehr prÀzise auftragen. In neun Nuancen hier zu kaufen.

3. Danke, Claudia!

Ein Beitrag geteilt von ARTDECO (@artdeco_cosmetics) am 13. Okt 2017 um 4:50 Uhr



Manchmal ist es Zeit fĂŒr ein Wagnis. Das dachte sich wohl auch Claudia Schiffer und lancierte zusammen mit Artdeco neun cremige Lippenstifte im stylischen Design. Nicht nur das Packaging ĂŒberzeugt, auch die saftigen Farben sehen toll aus. Mehr davon, Claudia! "Cream Lipstick" ĂŒber Douglas.Â