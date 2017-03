Das sind die spannendsten Challenges der Welt

Es klingt viel zu genial: Mit einem ganz einfachen Trick kannst du in einem Jahr 1378 Euro sparen!

So funktioniert die "52 Wochen Spar-Challenge": Du wirfst jede Woche Geld in dein Glas bzw. deine Spardose. Der einfache, aber geniale Trick: Du sparst jede Woche einen Euro mehr!

Konkret heißt das also: In der ersten Woche wirfst du einen Euro in dein Glas, in der zweiten Woche zwei Euro, in der dritten Woche drei Euro – und so machst du das ganze Jahr weiter.

Am Ende des Jahres, in der 52. Woche sparst du dann schon 52 Euro. Und wenn du nun dein Glas ausleerst und nachrechnest, bist du verblüfft: 1378 Euro hast du mit diesem einfachen Trick gesammelt! So einfach geht das!

Das Internet liebt die 52-Wochen-Challenge – unter dem Hashtag #52weeksmoneychallenge findet ihr jede Menge Sparfüchse.