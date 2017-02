Mit diesem Trick trocknet eure Mascara nie wieder aus

Eure Mascara trocknet zu schnell aus?

Das Tuschen unserer Wimpern gehört zur morgendlichen Routine wie das Zähneputzen oder Bürsten der Haare. Wie oft ärgern wir uns, wenn die Mascara wieder bröckelt oder austrocknet. Nun gibt es die Lösung! Mit diesem Mittelchen wird ihr eure Wimperntusche wieder wie neu.

Und so geht DER Trick:

Mixt in euer Mascara-Fläschchen ein, zwei Spritzer Augentropfen. Mit der Wimpernbürste rührt ihr daraufhin vorsichtig in dem Fläschchen umher und schüttelt anschließend die geschlossene Mascara noch einmal kräftig. Fertig! Schon soll die bröckelige Tusche wieder schön cremig sein und viel Farbe auf die Wimpern geben. Aber aufgepasst! Die Augentropfen müssen frisch sein, ansonsten können sich Bakterien in der Tusche ansammeln. Achtet also auf das Haltbarkeitsdatum, damit sich eure Augen nicht entzünden.

Übrigens: Solltet ihr keine Augentropfen zur Hand haben, dann hilft auch heißes Wasser eingetrocknete Mascara wieder flüssig zu machen. Legt die geschlossene Tusche einfach für ein paar Minuten in ein heißes Wasserbad. Danach sollte die Wimperntusche auch wieder wie neu sein!

Natürlich solltet ihr alleine aus Hygienegründen eure Tusche trotzdem alle 4-6 Monate tauschen. Die besten Mascaras findet ihr hier noch einmal im Überblick: