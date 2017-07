Studie: Darauf stehen Männer beim ersten Date!

Was machen wir uns vor dem ersten Date einen Kopf und überlegen, welcher Lippenstift am verführerischsten wirkt, und welches Outfit uns am ehesten schlank schummelt. Nun hat eine US-Studie herausgefunden, dass Männer all das nur wenig interessiert. Etwas anderes ist für sie viel wichtiger - etwas, das wir gar nicht auf dem Schirm hatten.

Das haut Männer beim ersten Date wirklich um

Das amerikanische Forschungsinstitut Kelton Global hat eine Studie mit über 1000 Männern durchgeführt und dabei eine überraschende Erkenntnis gewonnen: Über 30 Prozent der Männer stehen auf den elektrisierenden Duft einer Frau und darauf, wie zart sich ihre Haut anfühlt. Erfüllt beides seine Vorstellungen, lässt er sich auf ein zweites Date ein. Figur, Outfit und Haarstyling ist für die Männer nicht so wichtig.

Düfte beeinflussen unsere Verbindung zu anderen Menschen

Zudem fanden die Forscher heraus, dass bei über 50 Prozent der Befragten die emotionale Bindung zu einem Duft den größten Einfluss darauf hat, was man mit einer anderen Person verbindet. Worauf Frauen beim ersten Date Wert legen, und ob bei ihnen die richtige Duftnuance auch einen hohen Stellenwert besitzt, hat die Studie nicht untersucht.

Zeit, sich vielleicht einen neuen Duft zuzulegen? Eine Auswahl an Düften, wohlriechenden Duschgelen und Körperlotionen zeigen wir euch hier: