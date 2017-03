Krass! So kann Eyeliner deine Augenform optisch verändern

Die Macht des Lidstrichs

Eyeliner können am oberen Wimpernkranz aufgetragen werden, mit dem unteren Augenlid verbunden werden, aber auch rund um das Auge geschminkt werden. Auch die Form des Lidstrichs und seine Dicke sind entscheidend für den Look und dafür, wie die Augen wirken. Außerdem ist die Farbe des Lidstrichs wichtig – und die Konsistenz des Stifts. Wir verraten euch, worauf ihr beim Schminken mit dem Eyeliner achten solltet.

Kleine Augen

Dunkle Töne machen Augen optisch leider noch kleiner – deshalb dürfen sie nur ganz zart gesetzt werden. Größer wirken kleine Augen, wenn sie im inneren Lidrand mit einem weißen Kajalstift ausgemalt werden. Wer dennoch gern einen Lidstrich tragen möchte, sollte nur einen ganz feinen Pinselstrich über dem oberen Wimpernkranz ziehen. Farben lassen die Augen strahlen: Braun, Grau, Grün oder Blau engen das Auge optisch nicht so ein.

Große Augen

Wer seine Augen zu groß findet, der kann sie mit einem Eyeliner ganz einfach etwas kleiner schummeln. Das muss nicht die schwarze Voll-Umrandung des Auges sein – die wirkt ohnehin unnatürlich – sondern ein hübscher Lidstrich in klassischem Schwarz, Anthrazit oder dunklem Braun mit einem leichten Kajalstrich unter dem Auge. Abends könnt ihr den Look ruhig etwas edgy schminken. Dicker auftragen und mit einem Wattestäbchen ein bisschen verreiben.

Schlupflider

Um Schlupflider optisch etwas anzuheben, könnt ihr den Lidstrich am äußeren Rand nach oben führen. So ein kleines Flügelchen hebt das Lid und macht den Blick wacher. Wir zeigen euch in unserem Make-up-Tutorial, wie ihr Schlupflider kaschiert. Mit einem spitzen Marker bekommt ihr den Schwung am besten hin. Die Wimpern kräftig tuschen!

Herabfallende Augen

Das Gegenteil sogenannter Katzenaugen sind die herabfallenden Augen, die an den äußeren Enden ein wenig nach unten zeigen. Das hebt sie: Der zarte Lidstrich darf am äußeren Ende einen kräftigen kurzen Schwung nach oben bekommen.

Weit auseinander stehende Augen

Sie wirken harmonischer, wenn sie im inneren Augenbereich dunkler betont werden. Mit einem flüssigen Eyeliner kann man die Linie vom inneren Augenwinkel bis zur Mitte etwas dicker ziehen, um dadurch die Augen optisch näher aneinander zu bringen. Lidschatten am inneren Lid in matten und etwas dunkleren Lidschattenfarben bringen die Augen ebenfalls optisch näher aneinander.

Engstehende Augen

Bei eng aneinander liegenden Augen kann Eyeliner prima etwas Weite schummeln, wenn er betont unten aufgetragen und nach außen hin verlängert wird. Je weiter die dunklen und matten Töne nach außen gearbeitet werden, desto mehr zieht man die Augen optisch auseinander. Lidschatten-Trick: Im inneren Bereich kann dann mit hellen und glänzenden Farben aufgehellt werden. Je mehr Glanz der Lidschatten hat, desto größer ist der Effekt.

Wie geht was? Eine kleine Eyeliner-Auftragskunde für eure Augenform: