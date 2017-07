Der Lack ist ab: Das ist der neueste Beauty-Trend für die Füße

Wie lästig kann es manchmal sein, seine Füße in bunte Nagellackfarbe zu tauchen. Schließlich muss man sich halb verrenken, um gut an die Fußnägel heranzukommen und mit dem Pinseln loslegen zu können. Dann dauert es ewig, bis die Farbe getrocknet ist. Glaubt man, dass sie halbwegs eingezogen ist und zieht sich dann seine Schuhe an, sind sie meist da – nervige Abdrücke auf dem Nagelbett. Eine professionelle Pediküre dagegen kostet viel und dauert ziemlich lange. Also lassen wir es doch ganz natürlich untenrum und die Nägel unlackiert!

Unlackierte Nägel – der Trend auf Instagram!

Auf Instagram verzichten die Blogger schon seit Längerem auf Farbe auf den Fußnägeln. Auch auf den Laufstegen wie bei Giambattista Valli laufen die Modelle untenrum ohne Lack herum. Ganz wichtig dabei: Nur weil keine Farbe auf die Fußnägel kommt, sollten die Füße bloß nicht ungepflegt aussehen. Daher solltet ihr trotzdem ein kleines Fußpflege-Programm vornehmen:

Die Nägel regelmäßig kürzen und auf eine Form feilen. So sehen sie einfach hübscher aus!

Durch Nagellack oder verschiedene Schuhformen können die Nägel sich verfärben und gelb werden. Daher solltet ihr euch in regelmäßigen Abständen ein Fußbad gönnen und im Anschluss einen aufhellenden Unterlack auftragen. Dieser gleicht gelbliche Stellen aus und macht sie weißer.

Zum Abschluss sollte eine Fußfeile zum Einsatz kommen und Verhornungen abschleifen. Aber Vorsicht: Nicht zu tief abschrubben! Ein Peeling und eine tief einwirkende Fußmaske einmal pro Woche machen die Haut superzart.

Am schönsten sehen gepflegte „nackte“ Füße im Übrigen zu schlichten, aber hochwertigen Sandalen aus. Unsere Bloglieblinge zeigen, wie es geht:

Ein Beitrag geteilt von Daria Alizadeh (@dariadaria_com) am 24. Jun 2017 um 0:08 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Magdalena I. (@hoardoftrends) am 18. Jun 2017 um 11:52 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur) am 22. Jun 2017 um 13:03 Uhr