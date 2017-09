Ist Shellac schädlich für die Nägel?

Ist Shellac die perfekte Maniküre?

Wer sich Farbe auf den Fingernägeln wünscht, muss bei herkömmlichem Nagellack vor allem eines sein: geduldig. Denn bis Unterlack, Farbschicht und Überlack getrocknet sind, dauert es eine ganze Weile. Und der Lohn für diese Mühen hält in der Regel zwei bis drei Tage. Bei einigen Lacken vielleicht auch bis zu einer Woche. Wie schön klingt da das Versprechen von Shellac und anderen Gel-Lacken: null Trocknungszeit, makelloser Glanz, absolute Kratzfestigkeit – und das bis zu vier Wochen lang. Heißt das, dass wir nun alle auf Shellac umsteigen und uns die wöchentliche Maniküre sparen?

Sind Gel-Lacke schonender als künstliche Nägel?

Gel-Lacke werden werden mithilfe von UV- oder LED-Lampen gehärtet. Nach dem Bepinseln und dem Trocknen ist der Lack nicht nur sofort trocken und kratzfest, sondern auch fest mit dem Nagel verbunden. Diese Methode ähnelt der Modellage für künstliche Nägel in Nagelstudios: Hierbei wird der Nagel vor dem Lackieren jedoch zusätzlich angeraut. Dadurch verbinden sich Lack und Nageloberfläche so stark miteinander, dass die Farbe später abgefeilt werden muss.



Gel-Lacke hingegen können mit einem Nagellackentferner wieder abgenommen werden. Ein Grund, weshalb viele Hersteller ihre Produkte als viel schonender anpreisen. Eine umstrittene Aussage. Denn zum Ablösen des Lacks müssen die Fingerspitzen rund zehn Minuten mit einem Pad umwickelt werden, das mit einem Entferner getränkt ist. Viele dieser Produkte enthalten Aceton oder andere starke Lösungsmittel, die dem Nagel Fett entziehen und die Haut austrocknen. "Das Reinigen mit Aceton greift den Nagel mehr an als das Abfeilen", so Tanja Krotki, Schulungsleiterin bei Douglas. Hinzu kommt, dass Farbreste, die sich so nicht entfernen lassen, mit einem Holzspatel abgeschabt werden müssen.

LED-Licht oder UV-Lampe?

Gel-Nägel konnte man sich eine Zeit lang ausschließlich in Kosmetikstudios machen lassen. Mittlerweile gibt es aber auch Lampen für den Heimgebrauch. Beim Kauf sollte man unbedingt auf die Art und die Zertifizierung des Gerätes achten. LED-Leuchten sind ungefährlich, anders als UV-Lampen: "Bei intakten Qualitätsröhren stellt UV-Licht keine größere Belastung für die Haut dar als normales Tageslicht. Veraltete oder minderwertige Röhren hingegen härten mit UVB-Strahlen, dem für Sonnenbrand verantwortlichen Licht. Diese Strahlen können zu Zellveränderungen in der Haut führen und im schlimmsten Fall sogar zu Krebs", so Dr. Helger Stege, Chefarzt der Dermatologie am Klinikum Lippe.

Shellac bei brüchigen Nägeln?

Viele Frauen mit ohnehin brüchigen Nägeln entscheiden sich für Shellac oder andere Gel-Lacke. Die Hoffung: nicht so häufig ab- und nachlackieren zu müssen, denn Shellac hält ja über Wochen. Ein Trugschluss: Das Entfernen dieser Lacke kann die Nägel schnell noch empfindlicher machen. Zudem drohen Entzündungen, wenn die Nagelplatte- und Haut angriffen sind - Keime haben dann ein leichtes Spiel.



Wer also mit Shellac liebäugelt, sollte seinen Nägeln anschließend unbedingt ein wenig Pause gönnen. Reichhaltige Nagelpflege mit nährenden Ölen ist dann Pflichtprogramm! Dafür gibt es Pflegeöle, die man per Pinsel auftragen kann, aber auch praktische Nagelpflegestifte für unterwegs.



Unser Tipp: Bei rissigen Nägeln am besten herkömmliche Lacke benutzen. Die halten vielleicht nicht so lange, sind aber um einiges schonender. Hier zeigen wir euch die aktuellen Nagellacktrends für tolle Lacke und Muster!

Beauty 1x1: Hübsch gepflegte Hände

Für hübsch gepflegte Hände braucht man nur fünf Utensilien - und etwa fünf Minuten.

Wenn ihr euch eine Extraportion Pflege gönnen wollt, haben wir hier genau das Richtige: Bei uns erfahrt ihr step by step wie ihr dauerhaft schöne Fingernägel bekommt - wie durch Zauberhand! Außerdem: Die besten Tipps für eine makellose Maniküre und für Nagellackentferner.