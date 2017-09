Wie kann man Nagellack schneller trocknen lassen?

Anna Weilberg, Mode-Redakteurin: "Ich liebe Nagellack und probiere wahnsinnig gerne neue Farben aus. Am liebsten würde ich mir zwei Mal die Woche meine Fingernägel in einer anderen Farbe lackieren. Das Problem bei der Sache: Mir fehlt die Zeit. Unterlack, zwei Schichten Farblack, Überlack. Das dauert meist ewig, bis das alles getrocknet ist. Schnelltrockner kommt da natürlich wie gerufen. Der "Quick Dry Top Coat" wird wie ein normaler Überlack aufgetragen. Er verspricht, dass er den Nagellack "in Sekunden" trocknen lässt und ihm einen schönen Glanz verleiht. Ich teste den Lack abends, nachdem ich schon Unterlack und Farblack aufgetragen habe. Ich warte ein paar Sekunden, dann mache ich mich vorsichtig daran, mir meine Kleidung für den nächsten Tag herauszulegen. Kurzer Blick auf die Nägel: Alles in Ordnung. Der Lack ist offenbar trocken. Als ich allerdings an die Schranktür stoße, bekommt ein Nagel eine kleine Macke. Fazit: Der Lack ist wirklich in Sekunden trocken, zum Härten braucht er aber trotzdem ein bisschen Zeit."



"Already dry! Quick Dry Top Coat" von Astor Pro Manicure, ca. 6 Euro