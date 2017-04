Diese Hochzeitstrends machen wir 2017 nicht mehr mit! 👰🏼

Romantische BlumenkrĂ€tzeÂ

Sah man in der letzten Saison auf jeder zweiten Hochzeit: BlumenkrĂ€nze im Haar von Braut, Brautjungfer oder BlumenmĂ€dchen. Oftmals gab es auf den Hochzeitsfeiern auch DIY-Blumenstationen, an denen sich die GĂ€ste selbst einen Kranz flechten konnten. Das ist dieses Jahr sowas von out!Â

2017 wird es auf dem Kopf entspannter zugehen. Verspielte BlumenkrĂ€nze weichen zartem Kopfschmuck wie zum Beispiel einem vergoldeten Haarreif.Â

Der Vokuhila-KleidertrendÂ

Vorne kurz, hinten lang: Ein Trend, der in den letzten Jahren auch bei Hochzeitskleidern groß rauskam. Die Eltern waren glĂŒcklich, dass das Kind zumindest von hinten adrett fĂŒr die Kirche gekleidet war und die Braut happy, dass sie einen modernen, sexy Look trug.

Dieses Kompromiss-Outfit gehört nun der Vergangenheit an. Entweder kurz oder lang - die Braut sollten sich fĂŒr eine Variante entscheiden. Auch wenn es Mutti nicht passt. Ganz neu in diesem Jahr: Hosenanzug oder Overall statt Brautkleid.

Hochgesteckte TurmfrisurenÂ

Der festlich gesteckte hohe Hochzeitsdutt wanderte schon die letzten Jahre bei den BrÀuten immer tiefer in den Nacken. Der tief gebundene Chignon bleibt auch in dieser Saison die klassische Hochzeitsfrisur. Schwer angesagt sind jetzt allerdings lange offene Haare, die zu lÀssigen Beachwaves eingedreht werden.

Traditionelles Weiß

Klar, viele BrĂ€ute möchten in Weiß heiraten. Das ist Tradition und wird vermutlich nie out sein. Doch in diesem Jahr darf die Braut gerne mehr wagen. Kleider in soften Pastelltönen wie Rosa oder Flieder werden Aufsehen erregen.

Zu viel des Guten: Contouring

Das Make-up sollte sich dezent zurĂŒckhalten. Eine Regel, die die meisten Stylisten auch brav einhalten. Doch ein Nude-Make-up mit zu stark konturierten Wangenknochen will kein Mensch (und keine Braut) mehr sehen.

Besser: eine gute und haltbare Foundation verwenden und den Fokus auf die Lippen setzen - am besten in Koralle oder Pflaume. Wer dann noch ein wenig losen Puder ĂŒber die Lippen pinselt, macht den Lippenstift haltbar und kussfest.



