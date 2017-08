Enthüllt! Diesen Lippenstift trug Jennifer Aniston bei "Friends"

Das Geheimnis des Rachel-Looks

In ihrer Rolle als Rachel Green in der Sitcom Friends wurde Jennifer Aniston weltberühmt. In 236 Folgen zeigte die heute 48-Jährige die coolsten Beauty-Looks der 90er Jahre, darunter den berühmten "Rachel-Haarschnitt" und ihre grungy, braunen Lippen.

In einem Interview mit der amerikanischen "Glamour" verriet die Schauspielerin jetzt, welchen Lippenstift sie in der Rolle trug. Er war unverzichtbarer Teil ihres berühmten Rachel-Looks.

Mit diesem Braunton schrieb Aniston TV-Geschichte

Der Lippenstift stammt von der Kosmetikmarke MAC und hat die Nuance "Paramount", ein saftiger rötlich-brauner Ton.

In dem Interview sagte Aniston aber auch, dass sie die Farbe heutzutage nicht mehr tragen würde. "Das ist einer der 90er-Trends, den ich heute bereue". Können wir gar nicht verstehen. Schließlich liegen im kommenden Herbst satte Brauntöne voll im Trend.

Und hier gibt es den Lippenstift zu kaufen:

Das Beste? Wir können den "Paramount" von MAC für ca. 22 Euro kaufen (z.B. bei Ludwigbeck). Ein wahrer Make-up-Klassiker!