Fake Lashes einfach anbringen? Mit diesem neuen Tool klappt's!

Perfekt geformte Augenbrauen, ein schöner Kussmund und Wow-Wimpern - das wünschen sich viele Frauen. Doch vor allem Letzteres gestaltet sich oft schwer, wenn man nicht von Natur aus mit vollen und langen Wimpern gesegnet ist. Als kurzfristige SOS-Hilfe haben sich in diesem Fall Fake Lashes bewährt. Diese gibt es in verschiedenen Formen und Längen zu kaufen, außerdem als komplette Fake-Wimpernkränze oder künstliche Einzel-Lashes. Doch beim Anbringen der kleinen Härchen wird es kniffelig. Denn: Sie sind klein, unhandlich und wenig stabil.

Dieses Problem erkannte auch die neue Beauty-Marke Flirt Cosmetics und launchte den ersten "Lash Applicator".

Der "Lash Applicator": Was kann das neue Beauty-Tool?

Fake Lashes so einfach wie nur möglich anbringen - das verspricht das neue Beauty-Werkzeug. Wie das gehen soll? Das Gerät, das uns optisch an einen großen Tipp-Ex-Roller erinnert, enthält bereits 40 Fake-Lashes. Jede einzelne Wimper lässt sich mit dem Finger rausschieben, sodass nur noch Wimpern-Kleber aufgebracht werden muss. Das Tool anschließend direkt an den Wimpernkranz halten, ein paar Sekunden lang leicht andrücken, loslassen, fertig! Das kann nun beliebig oft wiederholt werden.

Die genaue Anwendung des Tools erklärt uns der Hersteller nochmal in diesem Instagram-Post:

LASHBACK! One of our fave greatest hits Flashes DIY demos! By Flirt fam member @heyrevelist ! #flashyourflirt Ein Beitrag geteilt von FLiRT Cosmetics (@flirtcosmetics) am 18. Mär 2017 um 8:36 Uhr

Wo kann man das neue Tool kaufen?

Ihr wollt den Lash Applicator selbst ausprobieren? Dann haben wir an dieser Stelle leider keine guten Nachrichten. Bislang gibt es das neue Tool nur in Amerika zu kaufen, im Onlineshop von Flirt Cosmetics. Sobald das Label auch einen internationalen Versand anbietet oder deutsche Beauty-Unternehmen ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Ihr kommt mit dem Anbringen von Fake Lashes auch ohne Tool bestens klar? Hier haben wir euch unsere Shopping-Favoriten zusammengestellt: