Jetzt knallt's! Wir testen die coolsten Lippenstifte für den Sommer

"Der mattierende Lippenpuder hat mich etwas enttäuscht – was schade ist, da auch preisgünstige Produkte für eine positive Überraschung sorgen können. In diesem Fall merkt man dem Produkt den niedrigen Preis aber schon beim Auftragen an. Der Puder lässt sich nur schwer auf den Lippen verteilen. Wer vorher kein Lippenpeeling macht, hat nach dem Auftragen krümelige und ungleichmäßig gefärbte Lippen. Und die Farbe hält überhaupt nicht gut. Am Ende sind die Lippen so ausgetrocknet, dass nur noch ein Lippenpflegestift Abhilfe schaffen kann. Schade! Die Farbe mag ich aber gern. Sie zaubert eine frischen Teint."

"Matte Lip Powder" in 030 von Trend IT UP, ca. 4 Euro.