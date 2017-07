Getestet: Diese Long Lasting Nagellacke halten wochenlang! 💅🏼

Die ManikĂŒre ist fĂŒr viele Frauen ein fester Bestandteil in der wöchentlichen Beauty-Routine. Dazu gehört das Peelen der HĂ€nde, das KĂŒrzen der NĂ€gel und natĂŒrlich der Farbanstrich. Vor allem letzterer birgt seine Herausforderungen. Die Wahl der Wunschfarbe gerĂ€t dabei meist in den Hintergrund - vielmehr fragt man sich, auf welches Produkt man zurĂŒckgreifen muss, damit die Farbe nicht am nĂ€chsten Tag wieder absplittert. Dabei gilt zunĂ€chst eine wichtige Regel: Soll der Nagellack lange halten, pinselt man immer zwei Farbschichten und eine Schicht Top Coat ĂŒber den Nagel. So wird die Haltbarkeit bei jedem Produkt erhöht.

Das können Long Lasting Nagellacke

Doch auch auf die Wahl des FlĂ€schchens kommt es natĂŒrlich an. Dabei lĂ€sst sich nicht pauschal sagen, dass teure Produkte prinzipiell lĂ€nger durchhalten, als gĂŒnstige. Aber es gibt ganz spezielle Long Lasting Lacke - auch unter dem Namen Fake Gel Lacke bekannt - die tatsĂ€chlich bis zu 14 Tage halten sollen. Ganz spezielle Inhaltsstoffe machen die Farben haftbarer, sehen aber lĂ€ngst nicht so unnatĂŒrlich aus, wie Gel-Nagellacke. Wunderbar natĂŒrliches Aussehen und gleichzeitig bombastischer Halt? Das funktioniert wirklich, wie wir im Redaktionstest herausgefunden haben.

Unsere Testergebnisse findet ihr in der Galerie.