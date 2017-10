Make-up Trend: So schminkt man dunkle Lippen richtig 💄

Ein Beitrag geteilt von Mary Orton (@maryorton) am 3. Okt 2017 um 17:50 Uhr





In diesem Herbst sind dunkle Lippen so angesagt wie lange nicht mehr. Ob auf der Fashion Week in Paris oder bei den coolsten Streetstyles - eine Lippe in Burgunder oder tiefdunklem Braun durfte bei kaum einem Look fehlen. So auch nicht beim Make-up von Catrice für die Kaviar Gauche Show in Paris: "Lippen kommen in diesem Herbst wieder in den Fokus", sagte Visagistin Loni Baur. Und so setzen wir den Trend um:

1. Eine saubere Linienf├╝hrung

Kr├Ąftige Nuancen auf den Lippen verzeihen keine Fehler. Perfekt zum sauberen Einrahmen: Zuerst mit einem weichen Konturenstift den Mund pr├Ązise umranden. Die meisten Make-up-Labels bieten Stifte passend zur Lippenfarbe (z. B. "Liquid Lip Powder Nr. 110" plus "Velvet Matt Dip Pencil Colour & Contour Nr. 070" von Catrice).



Setzt den Stift in der Mitte auf dem Lippenherz an und zieht die Umrandung von innen nach au├čen. Wichtig: die Kontur im Mundwinkel nicht vergessen. Dann die Linie mit den Fingern sachte nach innen ausblenden - so sieht's nat├╝rlicher aus. Im n├Ąchsten Schritt die Lippen mit der Lippenstiftfarbe ausmalen.

2. Auf eine gepflegte Grundlage setzen

Die Basis muss stimmen: Am besten wirkt dunkle Farbe auf ebenem Grund. Wer zu spr├Âden, rissigen Lippen neigt, g├Ânnt der sensiblen Zone besser eine Intensiv-Betreuung: Sanftes Lip-Peeling entfernt abgestorbene Hautzellen. Danach wird die Lippenhaut am besten mit Feuchtigkeit und Fett wie Panthenol, Nachtkerzen├Âl oder Kokosnuss├Âl versorgt (z. B. "Coco Lips Scrub 'N' Balm" von Helle Body). Das wirkt wie ein Schutzfilm und durchfeuchtet zus├Ątzlich. Aber Achtung: das Pflegeprogramm nicht direkt vor dem Schminken einplanen! Lippenstift haftet am besten auf fettfreien Lippen.

3. Den richtigen Ton treffen

Ihr habt Lust, die dunklen T├Âne anzutesten, wisst aber nicht, ob ihr zu Tiefviolett oder Weinrot greifen solltet? Optimal ist eine Experten-Beratung von der Visagistin oder Kosmetikerin, da die Lippenstiftfarbe zu Teint- und Augenfarbe, auch auch zu den Haaren sowie den Z├Ąhnen passen sollte.



Wollt ihr selbst entscheiden, dann orientiert euch an der Zahnfarbe. Ist die leicht gelblich, versucht k├╝hle, bl├Ąuliche Farben wie Beerent├Âne und meidet gelbstichige Nuancen wie Korallrot. Zu strahlend wei├čen bis minimal gr├Ąulichen Z├Ąhnen sehen dunkle Schokot├Âne toll aus.

4. Geschickt korrigieren

Bester SOS-Helfer gegen Ausrutscher beim Farbauftrag: ein Wattest├Ąbchen mit Wasser oder einem Make-up-Remover benetzen und sanft in Richtung der Lippenf├Ąltchen die Textur entfernen. Oder mit einem feuchten Make-up-Tuch (z. B. "Pflegende Reinigungst├╝cher" von Nivea) den Farbfehler korrigieren.

LIEBER NICHT!

Verzichtet bei kr├Ąftigen Lippenfarben auf dramatisch betonte Augen - der Look erinnert sonst schnell an d├╝stere Gothic-Beautys. Am besten, ihr gebt dezente Nuancen wie Hellbeige oder Bronze auf die Lider, das ergibt einen harmonischen Gesamt-Look.