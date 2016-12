Perfekt für Silvester: Die schönsten Beauty- und Mode-Looks der Redaktion

"Für mich zählt dieses Silvester vor allem eins: Mit Freunden und Familie entspannt ins Neue Jahr feiern. Große Partys können mir an dem Abend gestohlen bleiben. Trotzdem: Ein bisschen Glitzer passt immer! Beim Raclette-Essen werde ich also im kleinen Schwarzen mit Glitzerapplikationen und passendem Glitzer-Eyeliner sitzen. Zudem setze ich an dem Abend auf rote Unterwäsche. Denn der hübsche Brauch verspricht Glück fürs kommende Jahr. Das kann man ja immer gut gebrauchen! Damit ich am nächsten Morgen zumindest frisch aussehe (auch wenn ich mich nicht so fühlen werde) gönne ich mir eine Vlies-Maske, die viel Feuchtigkeit spendet."