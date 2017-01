Wie eklig! So schmutzig sind eure Make-up-Pinsel

Rangezoomt: Diese Bilder zeigen, wie dreckig unsere Make-up-Tools sind

Ganz schön unappetitlich, wenn wir uns durch die Galerie klicken. Denn da können wir uns Make-up-Pinsel, Schwämmchen und Bürstchen ansehen - und zwar so nah wie nur möglich. Und erst da werden wir auf eines aufmerksam: Dass unsere Pinsel ganz schnell ganz schön schmutzig werden können. Denn mal Hand aufs Herz: Wie oft reinigt ihr wirklich eure Pinsel und Co.? Und wenn ihr es tut, wie intensiv macht ihr sie sauber? Die Galerie beweist mal wieder eins: Dass wir viel mehr Acht auch auf unsere Make-up-Tools legen sollten. Schließlich sind sie oftmals der auslösende Punkt für unreine Haut, Pickel oder kleine Entzündungen. Noch nicht überzeugt? Dann klickt euch durch die rangezoomten Pinsel und Bürstchen.

Und so geht es richtig:

In unserer kleinen Pinsellehre könnt ihr euch noch einmal durchlesen, welcher Pinsel für was geeignet ist und wie wir sie pflegen und sauber machen. Hier lest ihr alles rund ums Thema: