Nagellack ohne Entferner loswerden? So einfach geht's!

Die Maniküre gehört für viele Frauen zur regelmäßigen Beauty-Routine. Dabei steht nicht nur die Pflege der Hände, sondern vor allem das Lackieren der Fingernägel meist im Vordergrund. Doch fängt die Farbe nach einigen Tagen an zu bröckeln, sollte man sie am besten komplett entfernen, da der Anblick sonst eher ungepflegt wirkt. Doch was tun, wenn gerade kein Nagellackentferner zur Hand ist? Viele fangen dann an, an den Nägeln zu pulen oder sogar mit einem scharfen Gegenstand daran zu kratzen. Aber Vorsicht: Das kann den Nägeln ganz schön schaden. Denn so können sich Splitter bilden oder sogar Teile des Nagels ablösen, wodurch es zu Schmerzen und Entzündungen kommen kann.

So entfernt ihr Nagellack ganz easy ohne Entferner

Wem die Gesundheit seiner Nägel wichtig ist, sollte also lieber auf eine schonende Art und Weise zurückgreifen. Denn die gibt es! Alles, was es dafür braucht, ist eine Flasche Nagellack. Damit einfach eine neue Schicht über die Alte auftragen und kurz (circa 20 Sekunden) einwirken lassen. Anschließend ein Papiertuch oder ein Wattestäbchen zur Hand nehmen und den Lack abwischen, solange er noch nicht getrocknet ist. So wird nicht nur die neue, flüssige Nagellackschicht entfernt, sondern auch die vorherige. Tipp: Generell funktioniert das mit jedem Lack, am besten greift man aber zu einem transparenten Nailcoat. Dieser trocknet meist langsamer.

Fertig!

Noch nicht überzeugt? Probiert es beim nächsten Mal einfach direkt aus. Unseren Redaktionstest hat diese Methode jedenfalls schon mal bestanden. Und wer noch nach Inspirationen für die nächste Maniküre sucht, findet hier eine Pflege-Anleitung für schöne Fingernägel und hier für tolle Nagellack-Inspirationen zum Nachmachen.



