BRIGITTE testet: So schön sehen die neuen Sommerlacke aus!

1.) Spiegelnde Chrome Nails

Der Trend des Jahres! Metallisch glänzende Nägel, die spiegeln. Sieht super abgespaced aus und ist ein richtiger Hingucker. Unsere Studentin Laura hat sich dazu die Nägel zuerst schwarz lackiert und darauf ein spezielles silberfarbenes Nagelpuder gegeben, z.B. von IsaDora. Um den Puder zu fixieren, darf ein versiegelnder Top Coat natürlich nicht fehlen.

2.) Beige Samtnägel

Nude-Nails sind auch in diesem Sommer supertrendy. Ganz neu: ein Velvet Lack, der halb mattiert halb glänzt und ein schönes Finish schenkt. Praktisch: Für die Velvet Nails braucht Laura ausnahmsweise mal keinen Top Coat. Der samtige Look würde sonst nicht so schön zur Geltung kommen.

3.) Es wird pastellig

Pastell-Töne, die Lust auf Sommer und Frühling machen, tragen wir in dieser Saison auch gerne auf unseren Nägeln. Besser kann Laura die warme Saison also gar nicht einläuten! Ein Plus: Pastellige Nuancen wie Flieder oder Hellblau lassen die Finger jünger wirken.

4.) Pink First!

Dieser Knaller darf in unserer kleinen Sommerlackreihe natürlich nicht fehlen! Mit unserer Aktion #pinkfirst bekennen wir Farbe und lackieren alle Nägel oder auch nur einen Nagel in Pink. Somit setzen wir ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung. Ihr wollt auch mitmachen? Dann ladet auf Instagram ein Selfie mit einem pinken Nagel hoch und werdet Teil der großen BRIGITTE-Aktion!





Diese Lacke hat Laura sich auf ihre Nägel gepinselt:

Im Uhrzeigersinn: "Le Vernis 542 Pink Rubber" von Chanel, "Extra Long Lasting Quick Dry in 191" von Isadora und dazu "Chrome Nail Powder" und "Fixing Top Coat" (beide nicht im Bild), "'Gelista" von Anny, "04 Coachella Vibes " aus der Soft Blossom-Linie von Catrice und den limitierten "Ciao Effect" von Essie.



Ihr Favorit sind die spiegelnden Chrome Nails: "Den Effekt wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das Schöne daran: Sie sehen super hochwertig aus, sind aber schnell gemacht und halten auch Putzarbeiten aus. Klasse!"