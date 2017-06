Wer hätte DAS gedacht? Diese Lidschattenfarbe ist DER Sommertrend

Think Pink! In diesem Sommer setzen alle auf FARBE

Laut Pinterest hat das Suchvolumen um pinken Lidschatten im letzten Jahr um 73% zugenommen. Das sind doch mal Fakten, die einen eindeutigen Beautytrend belegen. In diesem Sommer setzen alle auf die frische Knallfarbe. 2016 orakelte Pinterest das Comeback der blauen Lider – und tatsächlich, in sämtlichen Make-up-Paletten der Kosmetikhersteller fanden sich Farbtöne von Babyblau bis Enzian. Instagram und Pinterest überschlugen sich förmlich und die Hashtags liefen heiß. So auch in diesem Sommer. #pinkeyes, #pinkeyeshadow, #pink werden fleißig befüllt. Wir haben ein paar Inspirationen für euch gefiltert.

Ein Beitrag geteilt von Claire Peck (@clairempeck) am 18. Jun 2017 um 22:18 Uhr





Ein Beitrag geteilt von essence cosmetics (@essence_cosmetics) am 6. Apr 2017 um 10:05 Uhr





Ein Beitrag geteilt von CATRICE Cosmetics official (@catrice.cosmetics) am 4. Mär 2017 um 7:34 Uhr

Himbeere oder Flamingo? Welcher Pinkton passt zu mir?

Pink ist eine Farbe, die JEDER steht – es muss nur die richtige Nuance sein. Kalt oder warm? Hautton, Haarfarbe und Augenfarbe sollten bei der Wahl des richtigen Pinktons berücksichtigt werden. Ein tiefer Himbeerton passt perfekt zu dunkleren Haaren mit einem warmen Hautton und braunen Augen, ein frisches Pfirsichpink harmoniert mit hellen Hauttönen und Haarfarben. Pink kann tagsüber für Frische sorgen und abends Glamour versprühen. Kühle, klare Pinknuancen wirken lebendig, wärmere Töne mit goldenen Pigmenten, die in Richtung Kupfer gehen, passen zu einem edlen Abend-Make-up.

Wie trägt man pinken Lidschatten auf?

Ein so knalliger Farbton wie Pink sollte sorgfältig verblendet werden, das klappt am besten mit einem weichen kleinen Pinsel. Wer mag, kann das auch mit mehreren Farbtönen probieren – die dunkleren Töne dann in die Lidfalte setzen und nach oben hin hellere, schimmernde Töne setzen. Die Make-up-Artists nehmen in diesem Sommer auch die Partien unter den Augen mit. Ein heller Perlmuttschimmer im Augeninneren schenkt außerdem einen wachen Blick.