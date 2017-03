Absurder Nagellack: Prosecco zum Pinseln

Prösterchen, Muttis! Der Nagellack für schwere Stunden

Absurde Trends aus der Nagellackbranche ereilen uns beinahe täglich. Nagellack zum Essen ist auch nichts Neues. Jetzt gibt's aber Nagellack zum Ablecken – mit Proseccogeschmack. Entwickelt hat ihn der Hersteller zum Muttertag. Na dann, Prösterchen!

Lackieren, nicht trinken

Ob der Prosecco-Nagellack so hochprozentig ist, dass er Müttern stressige Stunden mit ein paar Kichereinheiten erleichtern soll? Wohl kaum. Trinken soll man ihn auf keinen Fall direkt aus der Flasche (so viel sei ganz Verzweifelten schon vor der Bestellung verraten). Lackieren, trocknen lassen und ablecken – so soll's gehen. Prosecco hin oder her, hübsch golden glitzert der Nagellack schon. Wer's auf den Nägeln perlen lassen will, kann den Nagellack über Groupon bestellen. Schönen Muttertag.