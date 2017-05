DIESEM Beauty-Produkt ist Queen Elizabeth seit 28 Jahren verfallen!

In Sachen Mode und Beauty steht die Queen für wenig Abwechslung. So sieht man sie die meiste Zeit in einem farblich abgestimmten Kostüm - gerne in Blau, Gelb oder Pink -, einem passenden Hut und natürlich geht nichts ohne ihre Handtasche, bei der es sich fast immer um das gleiche Modell handelt. Sie mag eben Klassiker, die stets edel wirken und nie unmodern werden. Auch in Sachen Beauty hält die 91-Jährige an Altbewährtem fest. Die Beauty-Geheimnisse aller Royals haben wir euch übrigens hier zusammengefasst.

Der gleiche Nagellack - seit 1989!

Seit ganzen 28 Jahren (!) durfte nur ein Nagellack die Finger der mächtigsten Frau Englands berühren. Das plauderte angeblich die Friseurin der Königin aus. Wie sieht die Farbe wohl aus, die es immer wieder auf ihre Nägel schafft? Wir wissen es: Es ist der Nagellack "Ballet Slippers" von Essie. Dabei handelt es sich um ein helles Zartrosa, das so aussieht:

Ein Beitrag geteilt von essie (@essiepolish) am 23. Mai 2017 um 8:59 Uhr

Wer sich das Fläschchen nachkaufen möchte, findet es zum Beispiel hier für circa 9 Euro.