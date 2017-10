Last Minute: Schnelles Halloween Make-up unter 15 Minuten 🎃

Der gruseligste Tag des Jahres steht an und ihr habt keine Ahnung, wie ihr euch schminken sollt? Karo und Laura haben in einer "Facebook Live"-Folge gezeigt, dass man auch mit den Produkten aus der eigenen Kosmetiktasche weit kommt. Wie der Look von Karos sĂŒĂŸem Reh (links) und Lauras Gruselskelett geht? Hier kommt die Anleitung.Â

So funktioniert das sĂŒĂŸe Reh bei Karo:Â

Wer Karos Look kopieren möchte, der sollte zunĂ€chst das Gesicht mit etwas Foundation abdecken. Ein brauner Lidschatten auf den Augenlidern sorgt außerdem fĂŒr einen schönen Ausdruck. Zum scheuen Reh passen ebenfalls definierte Augenbrauen und ein Rosenholzton auf den Lippen. Nun greift Karo entweder zu einem dunkelbraunen Lippenstift oder einem flĂŒssigen Augenbrauenstift und malt mit einem feinen Pinsel die Spitze ihrer Nase braun. Mit einem hellbraunen Eyelinerstift setzt sie kleine Punkte um die Nase und Lippe herum.

Nun befeuchtet Karo einen Make-up Schwamm und betupft ihn mit etwas braunem Lidschatten. Sie drĂŒckt sanft die Spitze des Schwammes auf den Hals hoch zu den SchlĂ€fen. Das zaubert eine schöne Ast-Optik. Damit die Äste besser zu erkennen sind, umrandet sie mit einem weichen Eyeliner die einzelnen BlĂ€tter. Fertig! Falls es gruseliger sein soll: Unterhalb der Augen kann ein wenig rotfarbenes Creme-Rouge verblendet werden. So wirkt das eben noch sĂŒĂŸe Reh sehr unheimlich.

Und so hat sich Laura ein Skelett geschminkt:

Mit einem ganz hellen Puder oder einer Foundation bedeckt Laura ihr gesamtes Gesicht. Daraufhin konturiert sie mit einem abgeschrĂ€gten Pinsel die Wangen und die Nase. Ihre Augen werden großflĂ€chig mit schwarzgrauem Lidschatten bemalt. Nun zeichnet Laura mit einem Eyeliner ihre Nase schwarz – dabei achten sie darauf, eine U-Form beizubehalten. ZusĂ€tzlich wird ein geschwungener schwarzer Strich waagerecht rechts und links vom Mund gezogen. FĂŒr den fiesen Gebiss-Look trĂ€gt Laura auch horizontal auf ihre Lippen schwarze kurze Striche auf. Falsche Wimpern geben dem Look ein wenig mehr Dramatik. Tipp: Roter Lipgloss unterhalb des unteren Wimpernkranzes getupft wirkt extra-gruselig. So kann die Halloween Party losgehen!

Wer die Schritte noch einmal Step-by-Step erklĂ€rt bekommen möchte, der kann sich unsere "Facebook Live"-Folge (oben) anschauen.Â

Es soll doch ein wenig mehr sein? Hier kommen Inspirationen zu aufwendigen Halloween Make-ups: