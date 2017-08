Mascara im Test: Halten die neuen Wimperntuschen ihr Versprechen?

Was wurde getestet? Die Volumen-Mascara "Better than Sex" von Too Faced.

Was verspricht das Produkt? Die "Better than Sex"- Mascara verspricht lange Wimpern, einen unglaublichen Schwung sowie dramatischen Wimpernaufschlag. Das macht mich neugierig!

Und was sagt die Testperson? Die sanduhrförmige Bürste, die mit Kollagen angereichert ist, ist ganz schön groß. Beim Auftragen merke ich sofort, dass ich so viele Schichten tuschen kann, wie ich möchte und die Wimpern verkleben nicht miteinander. Ein großes Plus! Zudem bleibt die Mascara den ganzen Tag über da, wo sie hingehört und bröckelt nicht. Beim Abschminken lässt sie sich leicht entfernen. Aber ob die Tusche tatsächlich dem Namen alle Ehre macht? Da bin ich mir noch unsicher. Für meine unteren Wimpern ist das Bürstchen nämlich viel zu groß.

Was kostet’s? Die rosafarbene Mascara gibt es für um die 23 Euro bei zum Beispiel Douglas.