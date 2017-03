Ist DAS der prolligste Nageltrend des Jahres?

DER neue Nageltrend: See Through Nails

Mit neuen Nageltrends ist das ja immer so eine Sache: In den meisten Fällen sind diese zwar interessant anzusehen, alltagstauglich jedoch selten. Wir denken da zum Beispiel an Bubble Nails oder Furry Nails, die uns in den letzten Jahren begleitet haben. Ein Hingucker waren sie ja, besonders schön allerdings nicht. Auch beim neuesten Nageltrend sind die User im Internet gespalten. Die Rede ist von sogenannten See Through Nails.

Fehlt da nicht der Nagellack? Das dachten wir uns, als wir den neuen Nageltrend auf Instagram gesehen haben. Doch bei dem Trend "See Through Nails" (zu deutsch: durchsichtige Nägel) soll Nagellack gar nicht im Mittelpunkt stehen. Vielmehr geht es um den durchsichtigen Look - den man mit natürlichen Fingernägeln natürlich nicht hinbekommt. Der Nageltrend kommt aus Korea und sieht so aus:

New Year Nails Resolution: Clear Free Edge! Yay or nay? Soon on blog! #seethroughnails #nailtrends #nailspabycatalina Ein Beitrag geteilt von Nailspa by Cãtãlina (@nailspabycatalina) am 5. Jan 2016 um 23:59 Uhr

Wie kann man den Nageltrend nachmachen?

Natürlich wird bei dem Nageltrend geschummelt. So sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, dass es sich hierbei um künstliche Fingernägel handelt, die auf den natürlichen Nagel geklebt werden. Soll der Look langfristig halten, dann empfehlen wir, sich diesen im Nagelstudio anfertigen zu lassen.

Bei der Optik gibt es verschiedene Möglichkeiten: So kann man sich die kompletten Nägel durchsichtig designen lassen, nur die Nagelspitze oder auch nur einen einzelnen Fingernagel. Letzteres ist vor allem für Einsteiger perfekt.

Ihr seid noch unschlüssig, was ihr von dem Nageltrend haltet? Wir haben euch einige Inspirationen von Instagram zusammengestellt:

Videoempfehlung: