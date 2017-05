Eine Frau, zwei Hautfarben: Im Netz tobt ein Make-up-Shitstorm um DIESES Foto

Ein Make-up-Artist aus Los Angeles postet unter dem Instagram-Account 'Paintdatface' folgendes Foto:

Das Erstaunliche: Das Bild zeigt EINE Frau!

Die Idee dahinter: Der Visagist wollte die Transformation einer Frau mittels Schminke dokumentieren, die in eine andere Kultur eintaucht. 'Paintdatface' war gelangweilt von den üblichen Vorher-Nachher-Bildern, die im Netz kursieren – und die auch er zahlreich auf seinem Account zeigt. Er schrieb zu seinem ungewöhnlichen Post einen ausführlichen Kommentar, der sich vom Thema Rassismus distanziert:

"THIS IS NOT ABOUT A RACE CHANGE. This is about one woman acknowledging, embracing, and celebrating the beauty of another woman's culture." ("Es geht nicht um den Wechsel einer Rasse. Es geht um eine Frau, die die Schönheit und Kultur einer anderen Frau anerkennt, umarmt und zelebriert.")