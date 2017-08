DAS passiert, wenn man skurrile Augenbrauen-Trends im Alltag trägt

Es gibt im Netz ja so einige Trends, bei denen wir uns fragen, wie alltagstauglich die sein sollen. Ob verrückte Naildesigns, Rainbowhair oder diverse Stylings für die Augenbrauen - mit all diesen Dingen kann man sich doch nicht in die Öffentlichkeit wagen. Oder etwa doch?

Eine amerikanische Redakteurin wagte den Selbsttest in Sachen Trend-Brows. Genauer gesagt versuchte sie sich an Feder-Brauen, Glitzer-Brows und die auf Instagram beliebten Balken-Brauen. Damit zog sie Tag für Tag los - zum Job, in die Stadt und zum Treffen mit Freunden.

Wie das aussah und was sie dabei so erlebt hat, berichtet sie in diesem Video:

Überraschendes Fazit:

Kaum jemand hat tatsächlich auf die Augenbrauen von der Amerikanerin Lauren reagiert. Wen sie bewusst darauf ansprach, der hatte eine positive Meinung zu ihrem Look. Die meisten haben es jedoch schlicht und einfach gar nicht germerkt.

Ob es daran liegt, dass sie in New York lebt und die Menschen dort noch viel Außergewöhnlicheres auf den Straßen gewohnt sind? Die Vermutung liegt nahe.

Was meint ihr: Ein Highlight für den Alltag oder doch zu schräg?