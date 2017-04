DAS ist die beliebteste Nagellack-Farbe 2017 auf Pinterest

Glitzernägel? Einhornlack? Pöho! Nichts davon!

Wir wundern uns regelmäßig über Nagellacktrends. Entdecken Absurdes bei Instagram, auf Beauty-Blogs, Pinterest und Youtube. Bubble Nails, See-through-nails, Vampirnägel, Glasnägel – nichts ist uns fremd. Die eigentlichen Trendnagellackfarben sind im Vergleich dazu fast langweilig. Aber schön.

Das war die meist gepinnte Nagellackfarbe 2016

Die Nuance 42 "Angora Cardy" von Essie wurde 2016 rund 400.000 Mal gepinnt und war damit die beliebteste Farbe auf der Plattform.

2017 wird es noch dezenter

In diesem Jahr lackieren wir ein zartes Rosé, das unsere Fingernägel 2017 zum Nude Look zurückführt. Essie nennt den Ton "Topless and Barefoot". Nackidei-Nagel also. Kein Wunder, denn natürliche Nageldesigns sind überall zurück: French Nails und Perltöne in Beigenuancen. Sehr alltags- aber auch hochzeitstauglich. Eine hübsche Ergänzung für die Nudetöne sind die Cuticle Nails, die die kurzen Fingernägel in Naturfarben mit Glitzerelementen feierlicher stimmen. Mal sehen, ob dieser Trend 2017 Pinterest und Co komplett dominiert. Ein paar Monate haben die Knallfarben ja noch, die Plattform zu stürmen.