Der neue Make-up-Hype: Verliebt in Zitrustöne 🍋 🍊

Zitrone, Orange, Limette? Auf's Auge damit!

Im Sommer mögen wir es frisch. Smokey Eyes vertagen wir auf die Wintersaison, jetzt wird es zitrisch. Auf den Augen sehen wir jetzt Gelb- und Orangenuancen, die uns fröhlich wirken lassen. Auch zarte Limettentöne machen Spaß.

So sieht der Sommertrend 2017 aus

Sauer macht hübsch! So schminken wir's nach

Eins verbreitet der Zitrus-Trend definitiv: gute Laune. Er passt genauso zu hübschen Blümchenkleidern wie zu knalligen Color-Blocking-Looks. Und er ist so variabel, dass wir ihn kräftig oder dezent tragen können. Mutige tuschen die Wimpern mit gelber Mascara, Freunde dezenter Looks tuschen schwarz und setzen einen Lidschatten in Orange, Gelb oder Grün. Oder einen Eyeliner im Zitruston.



Die Lippen bleiben bei den farbenfrohen Tönen für die Augen besser im Nude-Look oder hauchzartem Orange. Der Zitruslook sieht hübsch auf gebräunter Haut aus, aber auch auf blasser Haut wirken knallige Farben kraftvoll.