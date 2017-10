nomakeup: Selfie zeigt Victoria von Schweden so natürlich wie noch nie

Natur pur! Prinzessin Victoria von Schweden zeigt sich ganz uneitel

Auf einem Passagierflug zurück nach Schweden blieb Victoria nicht lange unentdeckt. Niemand Geringerer als Fußballspieler Isaac Kiese Thelin saß im Flugzeug neben der schwedischen Kronprinzessin. Bei dieser Gelegenheit sprach der Fußballprofi die Powerfrau gleich an und schoss zum krönenden Abschluss ein Selfie mit ihr. Und dieses zeigt, wie entspannt und natürlich die Prinzessin ist.

So cool präsentiert sich Victoria

Was uns an diesem Foto so begeistert: Erstens fliegt die Zweifach-Mami ganz normal im Passagierflugzeug. Nix Privatjet oder Business-Class! Victoria zeigt, dass sie auf Luxus verzichten kann und wie jeder andere Otto-Normalverbraucher fliegt.

Und zweitens sehen wir sie auf dem Selfie ganz ohne Make-up. Rouge, Contouring oder ein aufwendiges Lippen-Make-up sind hier Fehlanzeige. Prinzessin Victoria trägt maximal ein wenig Wimperntusche.

Das war’s! Herrlich normal! So lieben wir die Prinzessin und hoffen, dass sie diese Natürlichkeit ganz lange noch bewahren und sie an ihre Sprösslinge weiter geben wird. Unter dem Selfie schreibt der stolze Fußballer Thelin: „Reise nach Schweden in royaler Begleitung“. Ein echter Glückspilz, dass er neben einem Royal sitzen durfte.

Botox oder Hyaluron? No way!

Was uns auch beruhigt und den Royal so menschlich macht: Auf dem Selfie erkennt man ganz klar, dass Victoria auf Botox oder Hyaluron pfeift. Um den Mund und die Augen herum zeichnen sich kleine Lachfältchen ab. Ganz normal für eine 40-Jährige. Bei Victoria wirkt der Blick nicht versteinert, sondern fröhlich und echt. Dazu hat sie die Haare zu einem lockeren Zopf gebunden. Von solchen Schnappschüssen wollen wir mehr! Wie das Selfie von Isaac Kiese Thelin nun ausschaut? Im Video gibt es die Auflösung!