Stars ungeschminkt: Erkennt ihr den Promi ohne Make-up?

Ungeschminkt posten – Königsdisziplin für Gwyneth Paltrow. Die Schauspielerin und Foodbloggerin hat nämlich kein Problem mit der ungeschminkten Wahrheit. Warum auch? Dieses Selfie trägt aber eine ganz besondere Message, denn Gwynnie hat es an ihrem 44. Geburtstag aufgenommen. Mit einer Nachricht für ihre Fans: "for my 44th birthday, embracing my past and future. Thank you for the instalove". #Nomakeup ist eben ein Lebensgefühl. Natürlich und glücklich. Amen.