Unglaublich! Glitzernde Zahnsteinchen feiern ein Comeback

Jede Generation hat seine eigenen Trends. Egal, ob es sich um Mode, Food oder Beauty handelt. Welche Beauty-Trends jede Frau in den 90er Jahren mitgemacht hat, haben wir hier schon mal berichtet. Darin kommen auch die glitzernden Zahnsteinchen vor, die früher in jedem zweiten Mund glänzten. Die kleinen Accessoires waren DAS Trend-Piece und alle jungen Frauen liefen zum Zahnarzt, um sich den Eckzahn "verschönern" zu lassen. Doch so schnell, wie der Hype da war, verschwand er irgendwann plötzlich wieder. Bis jetzt!

Zahnsteinchen sind wieder trendy

Ja, wir konnten es selbst kaum glauben, aber der Zahnschmuck ist tatsächlich wieder up-to-date. Allerdings sehen sie nicht mehr genauso aus, wie früher. Heute klebt man sich keinen kleinen Kristall mehr auf den Zahn, sondern Markenlogos oder große Symbole. Klein und fein war einmal. Heute muss es richtig schön auffallen. Promis, wie zum Beispiel Katy Perry, machen es vor. Die Sängerin hat aktuell ein kleines Nike-Symbol im Mund kleben. Beauty-Blogger machen es nach und vielleicht gehört der Look schon bald wieder zum ganz normalen Alltag.

Ein paar Inspirationen von Instagram findet ihr hier:

Currently taking applications for real friends who aren't afraid to tell me there's quinoa in my teeth 🤔 Ein Beitrag geteilt von KATY PERRY (@katyperry) am 5. Mär 2017 um 21:08 Uhr

In Black for the NYC premier of @ghostintheshell Unbelievably grateful for all the support in my first film...wearing my own vintage Jean Paul Gaultier dress from @resurrectionvintage and banging make-up by the lovely @anoli_official Thank you Mother @patmcgrathreal #DARKSTAR006 #patmcgrathlabs Ein Beitrag geteilt von Adwoa Aboah (@adwoaaboah) am 30. Mär 2017 um 15:12 Uhr

✨✨✨ Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am 4. Jan 2017 um 22:57 Uhr

Existential Crisis. Ein Beitrag geteilt von Adwoa Aboah (@adwoaaboah) am 28. Aug 2016 um 2:00 Uhr

